EEUU: caída por goleada del Inter Miami ante Los Angeles FC

El surcoreano Heung-min Son asistió al venezolano David Martínez en la apertura del marcador a los 38 minutos del partido disputado ante las 77.000 personas que colmaron el Memorial Coliseum de Los Ángeles, que registró el segundo número más alto de espectadores en la historia de la MLS.

El gabonés Denis Bouanga aumentó la ventaja a los 73 minutos y el salvadoreño Nathan Ordaz puso cifras definitivas a la victoria de Los Ángeles FC en el cuarto minuto adicionado del complemento.

Messi jugó todo el partido pese a que lució lejos de su mejor estado físico luego de la lesión en un tendón de Aquiles que le impidió entrenarse con normalidad durante las dos semanas previas a la visita a Los Ángeles FC. (ANSA).