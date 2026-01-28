EEUU califica a Taiwán de "socio vital" tras conversaciones de alto nivel sobre tecnología e IA

Por Ben Blanchard

TAIPÉI, 28 ene (Reuters) -

Altos cargos taiwaneses y estadounidenses hablaron sobre cooperación en inteligencia artificial, tecnología y drones en un foro de alto nivel iniciado durante el primer gobierno de Trump, en el que el Departamento de Estado estadounidense elogió a Taipéi como "socio vital."

Estados Unidos es el respaldo internacional y el proveedor de armas más importante de Taiwán a pesar de la falta de lazos diplomáticos formales. El Diálogo de Asociación para la Prosperidad Económica entre Estados Unidos y Taiwán tuvo lugar por primera vez en noviembre de 2020.

En un comunicado emitido el martes, el Departamento de Estado informó de que se celebró la sexta ronda de conversaciones, dirigida por el subsecretario de Asuntos Económicos, Jacob Helberg, y el ministro de Economía de Taiwán, Kung Ming-hsin, que se encuentra de visita en Estados Unidos.

Las dos partes firmaron declaraciones sobre la Declaración Pax Silica, una iniciativa liderada por EE. UU. para asegurar las cadenas de suministro de la IA y semiconductores, y la cooperación entre EE. UU. y Taiwán en materia de seguridad económica, indicó el Departamento de Estado.

"Taiwán es un socio vital en estas y otras importantes iniciativas económicas, y su avanzado sector manufacturero desempeña un papel clave a la hora de impulsar la revolución de la inteligencia artificial", añadió.

Las conversaciones también incluyeron intercambios sobre la seguridad de la cadena de suministro, incluida su relación con la IA, la certificación de componentes de drones y la cooperación en materia de minerales críticos, dijo el Departamento de Estado.

"Las discusiones se centraron en destacar el progreso en la respuesta a la coerción económica, la búsqueda de la cooperación mutua en terceros países y abordar las barreras relacionadas con los impuestos para aumentar la inversión entre Estados Unidos y Taiwán", dijo.

Taiwán, uno de los principales productores de semiconductores avanzados que impulsan la inteligencia artificial, lleva tiempo abogando por un acuerdo que evite la doble imposición, alegando que impulsaría la inversión bilateral.

En un comunicado separado, el Ministerio de Economía de Taiwán afirmó que ambas partes estaban de acuerdo en que la paz y la estabilidad a través del estrecho de Taiwán son "cruciales para la seguridad económica y la prosperidad global".

Taiwán y Estados Unidos también hablaron de la seguridad de los cables submarinos, la cooperación en materia de satélites de órbita terrestre baja y la formación de talentos de alta tecnología, añadió.

Taiwán ha acusado a China de dañar los cables submarinos de telecomunicaciones e internet, lo que Pekín niega, y está ampliando el uso de satélites de órbita terrestre baja para las comunicaciones de reserva en caso de que China corte los cables durante un ataque a la isla.

Taiwán y Estados Unidos alcanzaron a principios de mes un acuerdo para sobre las exportaciones taiwanesas a Estados Unidos e impulsar la inversión taiwanesa en semiconductores y otros sectores del país.

China se opone habitualmente a cualquier interacción entre dirigentes taiwaneses y estadounidenses, alegando que Taiwán es un asunto interno y una línea roja que Washington no debe cruzar.

El gobierno de Taiwán rechaza las reivindicaciones de soberanía de Pekín, afirmando que solo el pueblo de la isla puede decidir su futuro. (Información de Ben Blanchard; edición de Thomas Derpinghaus; edición en español de María Bayarri Cárdenas)