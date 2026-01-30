EEUU califica de "hito histórico" pacto de integración entre Gobierno sirio y fuerzas kurdas

Por Maya Gebeily y Jana Choukeir

DAMASCO, 30 ene (Reuters) - El Gobierno sirio y el grupo liderado por kurdos Fuerzas Democráticas Sirias (SDF, por sus siglas en inglés) anunciaron el viernes que habían acordado un alto el fuego integral y una integración gradual de los combatientes kurdos en el Estado, evitando así una batalla potencialmente sangrienta y ganándose los elogios de Estados Unidos por un "hito histórico"

Las partes anunciaron el acuerdo después de que las fuerzas gubernamentales sirias, bajo el mando del presidente Ahmed al-Sharaa, capturaran este mes amplias zonas del norte y el este de Siria que estaban en manos de las SDF, lo que obligó a las fuerzas kurdas a retirarse a un enclave cada vez más reducido.

El destino de las SDF, quienes se hicieron con el control de más de una cuarta parte de Siria durante la guerra civil de 2011-2024, ha sido uno de los principales problemas que se ciernen sobre Siria desde que los insurgentes islamistas liderados por Sharaa derrocaron al presidente Bashar al-Assad 14 meses atrás.

El enviado estadounidense Tom Barrack, que ha participado activamente en los esfuerzos de mediación, dijo que el acuerdo del viernes era "un hito profundo e histórico en el camino de Siria hacia la reconciliación nacional, la unidad y la estabilidad duradera"

Las SDF fueron en su momento el principal aliado sirio de Washington y desempeñaron un papel fundamental en la lucha contra los militantes del Estado Islámico. Sin embargo, su posición se debilitó cuando el presidente Donald Trump estrechó lazos con Sharaa, un antiguo comandante de Al Qaeda que en la actualidad ha vuelto a poner casi toda Siria bajo la autoridad de Damasco.

ENVIADO ESTADOUNIDENSE ELOGIA LAS "VALIENTES MEDIDAS"

En virtud del acuerdo, las fuerzas que se habían concentrado a lo largo de las líneas del frente en el norte se retirarían y las fuerzas de seguridad del Ministerio del Interior se desplegarían en el centro de las ciudades de Hasaka y Qamishli, en el noreste, ambas actualmente controladas por las SDF.

El acuerdo incluye la formación de una división militar que incluirá tres brigadas de las SDF, además de la formación de una brigada para las fuerzas de la ciudad de Kobani, también conocida como Ain al-Arab, controlada por las SDF, que estará afiliada a la gobernación de Alepo.

Un funcionario sirio dijo que la división militar en el noreste incluiría "grupos de las SDF dentro de brigadas, junto con otras brigadas".

Los órganos de Gobierno creados por los grupos liderados por los kurdos en el noreste se fusionarán con las instituciones estatales. Sin embargo, Elham Ahmad, un alto funcionario kurdo, dijo a los periodistas a través de un intérprete que mantendrían el sistema de copresidencia desarrollado bajo las autoridades kurdas autonomistas, con un director y una directora.

Damasco y las SDF llegaron a un acuerdo de integración en marzo de 2025, pero apenas avanzaron en su implementación antes de la fecha límite de fin de año, lo que allanó el camino para la ofensiva del Gobierno.

"Ambas partes han dado pasos valientes: el Gobierno sirio al ampliar la inclusión y los derechos significativos, y las comunidades kurdas al adoptar un marco unificado que honra sus contribuciones al tiempo que promueve el bien común", dijo Barrack.

Los kurdos se han mantenido en alerta máxima ante una posible incursión del Gobierno en su enclave restante, conscientes de la violencia del año pasado contra las minorías alauitas y drusas.

Noah Bonsey, principal asesor del grupo de expertos International Crisis Group, dijo que el acuerdo era "un punto de inflexión potencialmente histórico" que parecía establecer un punto medio para ambas partes.

UNIFICACIÓN DEL TERRITORIO SIRIO

El funcionario kurdo Ahmad, dijo que Francia y Estados Unidos deberían establecer un mecanismo para garantizar que el acuerdo se aplique correctamente, basando su información en el temor de que pueda ser saboteado por "aguafiestas", sin dar más detalles.

"El acuerdo tiene por objeto unificar el territorio sirio y lograr la plena integración en la región mediante el fortalecimiento de la cooperación entre las partes interesadas y la unificación de los esfuerzos para reconstruir el país", según el acuerdo anunciado por las SDF.

Un alto funcionario del Gobierno sirio dijo a Reuters que el acuerdo era definitivo y se había alcanzado a última hora del jueves por la noche, y que su aplicación comenzaría de inmediato.

Las declaraciones no abordaron el control del último paso fronterizo que queda bajo control de las Fuerzas Democráticas Sirias hacia el norte de Irak, conocido como Semalka. El funcionario sirio dijo que el Estado sirio se haría cargo de todos los pasos fronterizos.

