EEUU: California retrasa revocación de 17.000 licencias comerciales

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, advirtió que el estado podría perder hasta US$160 millones en fondos federales si no cumple con el plazo del 5 de enero para invalidar las licencias.

Duffy ya había retenido US$40 millones al acusar a California de no hacer cumplir los requisitos de dominio del inglés para camioneros.

Las licencias comenzaron a ser cuestionadas tras auditorías federales que detectaron permisos vigentes pese al vencimiento de autorizaciones migratorias y fallas en la verificación del estatus de los conductores.

California afirmó que trabaja para cumplir con las exigencias federales, mientras organizaciones civiles denunciaron que los camioneros inmigrantes están siendo injustamente señalados. (ANSA).