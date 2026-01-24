EEUU: California se suma a la OMS y desafía la salida de EEUU ordenada por Trump

La iniciativa prevé una cooperación directa con el Global Outbreak Alert and Response Network (GOARN), el brazo operativo de la OMS encargado de responder a emergencias sanitarias internacionales, mediante el envío de personal especializado y recursos desde California.

El anuncio fue realizado por el gobernador demócrata Gavin Newsom, de regreso del Foro Económico Mundial de Davos, quien explicó en la red social X que su decisión constituye una respuesta directa al retiro estadounidense de la OMS dispuesto por la Casa Blanca.

"California no será testigo del caos que esta decisión traerá", escribió Newsom, considerado uno de los posibles futuros candidatos presidenciales del Partido Demócrata.

"Seguiremos promoviendo alianzas globales y manteniéndonos en primera línea en la preparación de la salud pública", añadió.

Durante su estadía en Suiza, el gobernador mantuvo conversaciones con el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, con quien discutió los términos de la cooperación y el papel que California podría desempeñar en la respuesta internacional ante brotes epidémicos y crisis sanitarias.

La medida se inscribe en el marco de la fuerte controversia generada por la decisión del presidente Trump de abandonar nuevamente la OMS, una salida que ya había sido anunciada durante su primer mandato y que fue revertida luego por la administración de Joe Biden.

Con esta iniciativa, California busca marcar distancia de la política sanitaria federal y reforzar su perfil internacional en materia de salud pública, en un contexto de crecientes debates sobre la preparación frente a pandemias, el intercambio de datos epidemiológicos y la cooperación multilateral.

Hasta el momento, la Casa Blanca no reaccionó oficialmente al anuncio del gobernador californiano. (ANSA).