EEUU: cámara baja avanza con un presupuesto que incluye fondos para la ICE

El paquete cubre el período hasta el 30 de septiembre de 2026 e incluye partidas para los departamentos de Defensa; Seguridad Nacional; Trabajo; Salud y Servicios Humanos; Educación; Transporte; y Vivienda y Desarrollo Urbano.

Uno de los puntos más sensibles del paquete es que contempla financiamiento para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una agencia que ha sido objeto de fuertes críticas por parte de sectores progresistas del Partido Demócrata, que venían reclamando la suspensión de fondos hasta que se implementaran reformas estructurales.

La principal demócrata del comité, Rosa DeLauro, abordó esas objeciones en un comunicado.

"Entiendo que muchos de mis colegas demócratas puedan estar insatisfechos con cualquier proyecto que financie a ICE.

Comparto su frustración con una agencia fuera de control", afirmó.

"No obstante, aliento a mis colegas a revisar el proyecto y a determinar qué es lo mejor para sus electores y comunidades", agregó.

DeLauro sostuvo además que el texto "da algunos pasos en la dirección correcta", al reducir las operaciones de control y deportación de ICE y disminuir el número de camas en centros de detención, aunque reconoció que no incorpora las reformas más amplias que proponían los demócratas.

Entre las partidas específicas, la legislación asigna US$20 millones para la compra, despliegue y operación de cámaras corporales para agentes de ICE. También incluye una disposición que alienta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a desarrollar e implementar una política estandarizada de uniformes para las operaciones de aplicación de la ley en territorio nacional, con el fin de que los agentes federales sean claramente identificables.

DeLauro indicó además que los líderes republicanos prometieron someter a votación separada la parte correspondiente al Departamento de Seguridad Nacional dentro del paquete. Se espera que en las próximas horas se conozcan las reacciones de otros demócratas, incluido el líder de la minoría en la Cámara, Hakeem Jeffries, sobre la postura que adoptará su bancada.

La Cámara de Representantes prevé llevar el paquete al pleno a fines de esta semana. Hasta el momento, la cámara baja ya aprobó ocho de los 12 proyectos de ley presupuestarios requeridos para financiar al gobierno durante todo el año.

Completar este paquete permitiría cerrar el trabajo presupuestario de la Cámara.

En el Senado, en tanto, solo seis de los 12 proyectos fueron aprobados hasta ahora, lo que anticipa negociaciones entre ambas cámaras para conciliar las versiones finales antes de que el presupuesto pueda convertirse en ley. (ANSA).