EEUU: Cámara de EEUU aprueba ley que exige prueba de ciudadanía para votar

La iniciativa fue aprobada por 218 votos a favor y 213 en contra, en una votación prácticamente partidaria. Solo un legislador demócrata se sumó a la bancada republicana para respaldar el texto.

El proyecto establece que los estados deberán requerir documentación que acredite la ciudadanía —como pasaporte estadounidense, certificado de nacimiento o documentación equivalente— al momento del registro electoral. También refuerza controles de verificación en los padrones federales.

Los republicanos argumentan que la medida busca "proteger la integridad del voto" y garantizar que únicamente ciudadanos estadounidenses participen en elecciones federales.

La propuesta se inscribe en una agenda más amplia del partido centrada en seguridad electoral, tema que ha ocupado un lugar central en el debate político desde las elecciones presidenciales de 2020.

Los demócratas, en cambio, sostienen que la legislación es innecesaria porque la ley federal ya prohíbe el voto de no ciudadanos y no existen evidencias de fraude generalizado en ese sentido.

Alertan además que el requisito podría dificultar el acceso al voto para millones de ciudadanos que no disponen fácilmente de documentación actualizada, entre ellos jóvenes, personas de bajos ingresos, adultos mayores y ciudadanos naturalizados.

Organizaciones de derechos civiles han advertido que la norma podría generar demoras administrativas y provocar la exclusión de votantes elegibles, especialmente en estados con sistemas de registro automático o inscripción el mismo día de la elección.

El proyecto pasa ahora al Senado, donde necesitará al menos 60 votos para superar el umbral procesal que permite avanzar hacia su aprobación definitiva.

Dado el actual equilibrio político y la oposición demócrata, el texto enfrenta un camino incierto en la Cámara Alta.

La votación se produce en un clima de fuerte polarización política y a meses de las elecciones legislativas de mitad de mandato, consideradas clave para el control del Congreso y la agenda de la Casa Blanca en la segunda parte del mandato presidencial. (ANSA).