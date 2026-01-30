EEUU cambia el liderazgo de la misión en Gaza ante la incertidumbre sobre su papel

Por Alexander Cornwell

JERUSALÉN, 30 ene (Reuters) - Los líderes militares y civiles estadounidenses de la misión insignia de Washington para Gaza están dimitiendo y aún no se ha hecho público quiénes serán sus sustitutos, según informaron diplomáticos, mientras los países europeos se replantean su presencia en la iniciativa para configurar la Gaza de la posguerra

Se espera que el oficial militar de mayor rango del Centro de Mando Civil-Militar (CMCC, por sus siglas en inglés), un teniente general de tres estrellas, sea sustituido por un comandante estadounidense de menor rango, mientras que el civil de mayor rango ha vuelto a su puesto como embajador de Estados Unidos en Yemen

El CMCC se creó en octubre en la primera fase del plan del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra de Gaza, y su objetivo es supervisar el alto el fuego entre Israel y Hamás, facilitar la entrada de ayuda y configurar la política de Gaza

La reorganización de su liderazgo se produce en medio de lo que, según responsables y diplomáticos occidentales, es una creciente incertidumbre sobre el papel futuro del organismo, ya que Trump persigue la siguiente fase de su plan, que incluye la creación de una Junta de Paz formada por dignatarios extranjeros para supervisar la política de Gaza

El teniente general Patrick Frank, comandante en jefe de las fuerzas del Ejército de Estados Unidos en Oriente Próximo, ha dirigido el CMCC en el sur de Israel desde su creación. El mes pasado, el Ejército de EEUU anunció que había sido ascendido a subdirector del Comando Central del país

Cuatro diplomáticos dijeron a Reuters que se espera que abandone el cargo la próxima semana. El Pentágono no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios

El Departamento de Estado dijo en un comunicado que el responsable civil del CMCC, el diplomático de carrera Steve Fagin, había vuelto a su puesto como embajador de Estados Unidos en Yemen tras desempeñar "la función transitoria de responsable civil del CMCC". El departamento no dijo quién le sustituiría. Los cuatro diplomáticos dijeron que aún no se había anunciado el sustituto de Fagin

Diplomáticos han afirmado que el centro no ha logrado aumentar los flujos de ayuda ni lograr cambios políticos, y algunos socios estadounidenses están reconsiderando ahora su participación

En la primera fase del plan de alto el fuego, se han detenido los principales combates, se ha liberado a los rehenes a cambio de prisioneros y las fuerzas israelíes se han retirado de casi la mitad de la Franja de Gaza

Sin embargo, las partes beligerantes se acusan mutuamente de violaciones. Más de 400 palestinos y tres soldados israelíes han perdido la vida. La gran mayoría de los más de dos millones de habitantes de Gaza viven ahora en una pequeña franja de tierra fuera de la zona ocupada por Israel, en su mayoría en tiendas de campaña improvisadas o edificios dañados

Trump ha anunciado este mes la segunda fase de su plan, según la cual Israel se retiraría aún más y Hamás cedería el control diario a una administración respaldada internacionalmente. (Edición de Rami Ayyub y Peter Graff; edición en español de Paula Villalba)