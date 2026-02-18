EEUU: canadienses evitan Disney en EE.UU. y migran a París

Agencias de viajes y operadores del sector reportan un cambio significativo en las reservas familiares, con clientes que tradicionalmente elegían Walt Disney World en Florida o Disneyland California y ahora solicitan opciones fuera del territorio estadounidense.

El desplazamiento forma parte de una tendencia más amplia que afecta al turismo internacional hacia Estados Unidos, donde las llegadas de visitantes extranjeros muestran señales de desaceleración, con una caída particularmente marcada del flujo procedente de Canadá, históricamente el principal mercado emisor hacia el país.

Según datos del sector turístico, el número de visitantes canadienses descendió en los últimos meses, contribuyendo a una reducción general del turismo internacional, mientras otros destinos globales mantienen crecimiento.

Operadores especializados señalan que el fenómeno no refleja una caída del interés por la marca Disney, sino un cambio geográfico en el consumo turístico, con mayor demanda hacia Disneyland Paris, cruceros Disney internacionales y paquetes globales del programa Adventures by Disney.

El movimiento también se observa en otros segmentos del turismo estadounidense, incluyendo viajes a parques nacionales y destinos de naturaleza, donde operadores reportan fuertes descensos en reservas desde Canadá.

Analistas del sector vinculan la tendencia a factores políticos y a la percepción de un endurecimiento en políticas migratorias y controles fronterizos estadounidenses impuestos por Donald Trump desde su llegada al poder, elementos que influyen cada vez más en la elección de destinos turísticos.

El fenómeno refleja un cambio más amplio en el comportamiento del viajero internacional, donde la percepción de hospitalidad, estabilidad política y facilidad de ingreso se suma a variables tradicionales como precio, conectividad aérea y oferta turística.

Canadá ha sido durante décadas el mayor mercado internacional para el turismo estadounidense, con millones de viajes anuales, especialmente hacia Florida, California y destinos fronterizos.

La evolución del flujo canadiense es considerada un indicador clave para la industria turística de Estados Unidos, particularmente en un período en el que el país se prepara para grandes eventos internacionales previstos hacia 2026, incluido el Mundial de fútbol organizado junto a Canadá y México.

La redistribución actual del turismo canadiense es observada con atención por autoridades, aerolíneas, cadenas hoteleras y operadores del sector, ante el posible impacto en la demanda de viajes familiares y en el negocio de parques temáticos (ANSA).