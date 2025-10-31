EE.UU. cancela 13 rutas aéreas con México al denunciar un incumplimiento del acuerdo bilateral de aviación

MADRID, 31 Oct. 2025 (Europa Press) -

El secretario de Transporte de EE.UU., Sean P. Duffy, ha emitido una orden por la que se cancelan todos los vuelos con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, lo que supone la supresión de 13 rutas actuales o previstas de las aerolíneas mexicanas con el destino norteamericano, según un comunicado.

El motivo esgrimido por el departamento gubernamental es la cancelación "ilegal" por parte de México de vuelos de aerolíneas estadounidenses durante tres años, dentro del marco del acuerdo bilateral de aviación de 2025 entre ambos países.

"Hasta que México deje de jugar sucio y cumpla sus compromisos, seguiremos exigiéndole responsabilidades. Ningún país debería poder aprovecharse de nuestras aerolíneas, nuestro mercado y nuestros pasajeros sin sufrir las consecuencias", ha afirmado Duffy.

En julio, el propio secretario ya advirtió a México por su "incumplimiento" y por su "continua conducta anticompetitiva".

Desde el departamento de Transporte estadounidense recuerda que México ha incumplido el acuerdo bilateral desde 2022, cuando canceló los 'slots' de las aerolíneas de pasajeros estadounidenses y obligó a las aerolíneas de carga estadounidenses a reubicar sus operaciones, para para permitir la construcción de obras que aliviaran la congestión en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez.

Asimismo, junto a la supresión de 13 rutas, la orden de Duffy también congela cualquier crecimiento de los servicios combinados de las aerolíneas mexicanas entre Estados Unidos y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez.

Además de estas medidas, se propone prohibir que las aerolíneas mexicanas transporten carga en las bodegas de sus aviones entre ambos destinos. Esta medida entraría en vigor 108 días hábiles después de su aprobación definitiva.