EEUU cancela reunión ministerial con Brasil por aranceles

Haddad declaró que "la militancia antidiplomática de estas fuerzas de extrema derecha, que operan cerca de la Casa Blanca, tuvo conocimiento de mis declaraciones y actuó según lo previsto por algunos asesores", lo que llevó a la cancelación de la videoconferencia.

Según el ministro, los contactos para confirmar la hora y los detalles de la reunión se iniciaron el 21 de julio, pero no se dio seguimiento.

"Lo que recibimos especificó, fue un correo electrónico cancelando la cita. Alegaron falta de espacio en la agenda. Una situación bastante inusual. Lo que nos parece claro es que el tema comercial no es una prioridad absoluta para Washington", concluyó Haddad. (ANSA).