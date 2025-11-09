EEUU.- Cancelados este domingo más de 2.200 vuelos en EEUU por el cierre de gobierno

MADRID, 10 Nov. 2025 (Europa Press) -

Más de 2.200 vuelos han sido cancelados este domingo en Estados Unidos debido a la escasez de controladores aéreos en funcionamiento provocada por el cierre del Gobierno federal, que cumple 40 días.

Las aerolíneas en el país norteamericano han cancelado más de 2.225 operaciones durante la jornada, mientras que 7.522 vuelos con origen, destino u origen en territorio estadounidense han sufrido retrasos, cientos de ellos en aeropuertos como los de Hartsfield-Jackson de Atlanta, Newark Liberty, O'Hare de Chicago y LaGuardia de Nueva York.

Entre 15 y 20 controladores de tráfico aéreo se han dado de baja cada día desde el cierre del Gobierno federal, según ha indicado este domingo el secretario de Transporte, Sean Duffy, a la cadena de televisión CNN, mientras que antes del cierre, esta cifra era de cuatro. "Esto va a seguir afectando al transporte aéreo mucho más allá del plazo en que se reanude la actividad del Gobierno", ha advertido.

Además, en declaraciones a Fox News, ha asegurado que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha ofrecido poner a disposición de los aeropuertos controladores aéreos de la reserva. "Ayer recibí un mensaje de texto del secretario de Guerra --nombre con el que la Casa Blanca se refiere al Pentágono--, quien ofreció que tiene controladores de tráfico aéreo en la reserva. Si pudiéramos desplegarlos -y no sé si podemos-, tendríamos que ver en qué espacios aéreos trabajan", ha relatado.

El Senado estadounidense se reúne este domingo en sesión extraordinaria para intentar poner fin a más de un mes de suspensión de actividades gubernamentales que amenazan con contraer el PIB en el cuarto trimestre de 2025, en palabras del director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassent.