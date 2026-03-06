EEUU: "caracas garantizará seguridad de mineras extranjeras"

El enviado de Donald Trump habló al término de una visita de dos días al país sudamericano para buscar cooperación en el sector minero tras la apertura de la industria petrolera

En declaraciones a la prensa antes de partir de Caracas, Burgum afirmó que las empresas estadounidenses, incluidas algunas que operaron en Venezuela hace décadas, podrían considerar la reapertura de proyectos mineros si se concretan los cambios regulatorios que prepara el gobierno venezolano

El secretario del Interior elogió los esfuerzos de Rodríguez para atraer inversión extranjera, en el contexto del reciente acercamiento entre Washington y Caracas tras la captura de Nicolás Maduro

La presidenta interina anunció que su gobierno presentará a la Asamblea Nacional en los próximos días una reforma a la ley minera destinada a promover la inversión (ANSA)