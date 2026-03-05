EEUU: Casa Blanca admite que se retrasa votación sobre el salón de baile de Trump

Un funcionario de la Casa Blanca señaló que la administración tenía previsto desde el inicio que el voto definitivo se realizaría más adelante, en medio de un proceso de audiencias públicas y comentarios sobre el proyecto.

El presidente de la National Capital Planning Commission, Will Scharf —designado por Trump—, confirmó durante una reunión del organismo que la votación final se celebrará el 2 de abril, una vez concluida la fase de testimonios públicos.

Al inicio de la sesión, Scharf explicó que el panel decidió posponer la decisión debido al elevado número de intervenciones y comentarios recibidos.

"La cantidad de testimonios que estamos escuchando y el gran volumen de comentarios escritos hacen necesario más tiempo", afirmó.

Normalmente, explicó Scharf, la comisión suele votar inmediatamente después de concluir las audiencias públicas, pero en este caso el proceso requerirá más análisis antes de una decisión definitiva.

El proyecto del nuevo salón de baile forma parte de las iniciativas impulsadas por Trump para ampliar instalaciones destinadas a eventos oficiales y recepciones en la capital estadounidense.

La propuesta ha generado debate entre autoridades urbanísticas y sectores políticos en Washington, en un momento en que la administración enfrenta también fuertes discusiones en el Congreso sobre prioridades presupuestarias y proyectos federales. (ANSA).