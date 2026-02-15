EEUU: Caso Nancy Guthrie, hallan guante con ADN de presunto secuestrador

El FBI informó que recuperó rastros de ADN del guante, hallado en un campo cerca del borde de la carretera a aproximadamente a 6 kilómetros de la casa de Guthrie en Tucson, Arizona.

La agencia declaró que recibió los resultados preliminares de la prueba de ADN del guante y que aún está a la espera de un "control de calidad y confirmación oficial" antes de introducir un "perfil masculino desconocido" en su base de datos.

Además, el FBI recogió alrededor de 16 guantes de diversas áreas cercanas a la casa de Guthrie, aunque la mayoría fueron abandonados por los socorristas.

"El guante con el perfil de ADN recuperado es diferente y parece corresponder a los guantes del sujeto en el video de vigilancia", declaró la agencia.

A principios de esta semana, los investigadores difundieron el video de una cámara de vigilancia instalada en el timbre de la casa de Guthrie, que muestra a un hombre enmascarado con guantes y mochila.

En el video, el sospechoso se acerca a la cámara y trata de cubrirla con la mano enguantada, antes de agarrar un poco de maleza del jardín para bloquear la vista.

Tras realizar un análisis forense del video, el FBI anunció a principios de esta semana que considera que el hombre mide entre 175 y 177 cm y tiene una complexión media.

La agencia también destacó la mochila que llevaba el sospechoso en el video, identificándola como una mochila Ozark Trail Hiker Pack de 25 litros. (ANSA).