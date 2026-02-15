EEUU: Caso Nancy Guthrie, hallan guante con ADN de presunto secuestrador
FBI, parece coincidir con el del individuo filmado la noche de la desaparición
El FBI informó que recuperó rastros de ADN del guante, hallado en un campo cerca del borde de la carretera a aproximadamente a 6 kilómetros de la casa de Guthrie en Tucson, Arizona.
La agencia declaró que recibió los resultados preliminares de la prueba de ADN del guante y que aún está a la espera de un "control de calidad y confirmación oficial" antes de introducir un "perfil masculino desconocido" en su base de datos.
Además, el FBI recogió alrededor de 16 guantes de diversas áreas cercanas a la casa de Guthrie, aunque la mayoría fueron abandonados por los socorristas.
"El guante con el perfil de ADN recuperado es diferente y parece corresponder a los guantes del sujeto en el video de vigilancia", declaró la agencia.
A principios de esta semana, los investigadores difundieron el video de una cámara de vigilancia instalada en el timbre de la casa de Guthrie, que muestra a un hombre enmascarado con guantes y mochila.
En el video, el sospechoso se acerca a la cámara y trata de cubrirla con la mano enguantada, antes de agarrar un poco de maleza del jardín para bloquear la vista.
Tras realizar un análisis forense del video, el FBI anunció a principios de esta semana que considera que el hombre mide entre 175 y 177 cm y tiene una complexión media.
La agencia también destacó la mochila que llevaba el sospechoso en el video, identificándola como una mochila Ozark Trail Hiker Pack de 25 litros. (ANSA).