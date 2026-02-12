EEUU: chocan dos buques de guerra de EEUU en el Caribe durante una maniobra

El incidente ocurrió durante una maniobra de reabastecimiento entre buques en movimiento, una operación delicada en la que un destructor escolta y un buque de apoyo logístico deben navegar muy cerca uno del otro para transferir combustible y suministros.

Según el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el buque destructor USS Truxtun, de clase Arleigh Burke, y el buque de apoyo rápido USNS Supply sufrieron un impacto mientras se encontraban en esa maniobra, aunque ambos permanecen operativos y continúan navegando con normalidad. Las autoridades señalaron que la causa del choque aún está bajo investigación.

Los dos marineros que resultaron heridos recibieron atención médica y se encuentran "en condición estable", según el comunicado oficial. Este tipo de operaciones en alta mar conllevan elevados riesgos debido a la proximidad de las naves, y ya se han registrado accidentes similares en ejercicios previos.

El despliegue de ambos barcos forma parte de la presencia naval estadounidense en la región del Comando Sur, que incluye patrullas en el Caribe y cerca de Sudamérica en misiones de entrenamiento, apoyo logístico y operaciones de seguridad marítima en un contexto de tensiones internacionales y esfuerzos contra el narcotráfico.

Choques entre buques de la Marina, aunque poco frecuentes, han ocurrido en otras ocasiones, tanto en maniobras de entrenamiento como en zonas de operaciones complejas, lo que ha llevado a revisiones de procedimientos y medidas de seguridad en ocasiones anteriores.

El Caribe es una zona de tránsito clave para la Marina estadounidense dentro del área de responsabilidad del Comando Sur, que supervisa operaciones en América Latina y el Caribe.

En los últimos años, Washington ha incrementado su presencia naval en la región con misiones vinculadas a la lucha contra el narcotráfico, ejercicios conjuntos con fuerzas aliadas y despliegues disuasivos en un contexto de mayor competencia geopolítica con potencias como China y Rusia, que también han buscado ampliar su influencia en el hemisferio occidental.

La Marina de Estados Unidos ha enfrentado en la última década varios incidentes marítimos que derivaron en revisiones internas de protocolos de navegación y entrenamiento, especialmente tras colisiones ocurridas en el Pacífico occidental en 2017 que dejaron víctimas fatales y provocaron investigaciones a alto nivel.

Desde entonces, el Pentágono ha reforzado los estándares de supervisión y seguridad en maniobras complejas como el reabastecimiento en el mar, considerado uno de los procedimientos más exigentes para las tripulaciones. (ANSA)