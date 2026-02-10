EEUU: Choque por migración acerca cierre del DHS y complica a Trump

El enfrentamiento se produce mientras se acerca la fecha límite para aprobar los fondos del DHS, que incluye a la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), eje central de la ofensiva migratoria de la administración republicana.

Los demócratas condicionaron su apoyo a la aprobación de reformas para limitar las operaciones de los agentes federales.

Entre las demandas figuran órdenes judiciales obligatorias para detenciones, identificación visible de los agentes, uso de cámaras corporales, restricciones a operativos en escuelas, hospitales y lugares de culto, y nuevas normas de uso de la fuerza.

La presión política se intensificó tras incidentes violentos vinculados a operativos federales, entre ellos la muerte de manifestantes durante acciones de agentes de seguridad, lo que provocó protestas y un fuerte escrutinio público sobre las tácticas de ICE.

En este contexto, líderes demócratas rechazaron una propuesta de la Casa Blanca para financiar el DHS al considerarla "insuficiente", y advirtieron que no aprobarán el presupuesto sin cambios sustanciales en las políticas migratorias.

El conflicto se desarrolla tras un breve cierre del gobierno federal a comienzos de febrero, cuando el Congreso no logró aprobar a tiempo un paquete de financiamiento. La disputa se centró precisamente en las condiciones para sostener el presupuesto del DHS y en la presión demócrata para introducir reformas a la política migratoria.

Ese cierre se resolvió con una extensión temporal del financiamiento del departamento hasta el 13 de febrero, lo que dejó a las partes con pocos días para alcanzar un acuerdo definitivo y evitar nuevas interrupciones en los servicios federales.

Un eventual cierre parcial podría afectar operaciones clave del DHS, como la seguridad aeroportuaria, la gestión de desastres y otros servicios federales, además de agravar la incertidumbre en el sistema migratorio.

El endurecimiento de la política migratoria de Trump y las controversias recientes han complicado la posición republicana en el Congreso y dieron a los demócratas una oportunidad para adoptar una postura más dura en las negociaciones presupuestarias, en un escenario político cada vez más polarizado. (ANSA).