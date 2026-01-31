EEUU: Cierre parcial del Gobierno de EEUU por choque en el Congreso sobre el ICE

La paralización se produjo pese a que el Senado logró cumplir con el plazo límite el viernes por la noche, al acordar separar la financiación extendida del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para permitir dos semanas adicionales de negociación sobre las exigencias demócratas vinculadas a restricciones al accionar del ICE (Immigration and Customs Enforcement).

El Senado aprobó la maniobra por 71 votos contra 29, con solo cinco republicanos en contra: Rand Paul, Ted Cruz, Mike Lee, Ron Johnson y Rick Scott.

El acuerdo fue posible tras un entendimiento con la Casa Blanca, que acepta postergar por dos semanas la definición sobre el financiamiento del DHS para negociar demandas demócratas que incluyen la obligación de que los agentes del ICE usen cámaras corporales encendidas y actúen sin máscaras, además de mayores mecanismos de rendición de cuentas.

El proyecto ahora pasa a la Cámara baja, donde el presidente del cuerpo, Mike Johnson, prevé llevarlo al recinto bajo el procedimiento de suspensión de reglas, que requiere una mayoría de dos tercios. Para ello será necesario un amplio respaldo bipartidista que permita enviar la iniciativa al presidente Donald Trump para su promulgación. La votación final está prevista para la noche del lunes.

El camino quedó despejado luego de que el senador republicano Lindsey Graham levantara el bloqueo que mantenía sobre el trámite legislativo, tras recibir el compromiso del líder de la mayoría en el Senado, John Thune, de someter a votación en las próximas semanas un proyecto para prohibir las llamadas "ciudades santuario" que se resisten a aplicar las políticas migratorias del Gobierno.

Graham también exigió una votación futura sobre disposiciones conocidas como Arctic Frost, que permitirían a miembros del Congreso demandar al Gobierno si investigadores federales acceden a sus registros telefónicos sin notificación previa. Esas cláusulas habían sido eliminadas del paquete aprobado inicialmente por la Cámara.

"Iré a levantar mi bloqueo y votaré a favor del paquete", afirmó Graham en un comunicado, confirmando el acuerdo con la conducción republicana del Senado.

Desde el campo demócrata, el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, evitó anticipar su respaldo al entendimiento alcanzado entre senadores demócratas y la Casa Blanca. "No hay ningún acuerdo que haya sido puesto formalmente ante nosotros", afirmó.

El pacto anunciado contempla financiar a la mayor parte del Gobierno federal hasta septiembre, mientras que el DHS recibiría fondos solo por dos semanas adicionales, a los niveles actuales, para permitir una negociación más amplia sobre las condiciones exigidas por los demócratas.

La disputa por el financiamiento del DHS se intensificó tras la muerte de Alex Pretti, una enfermera de cuidados intensivos que falleció en un tiroteo en el que estuvieron involucradas fuerzas federales en Minneapolis, un hecho que reavivó el debate sobre el accionar del ICE.

Tras la aprobación en el Senado, el líder de la minoría, Chuck Schumer (foto), detalló los ejes de la reforma que su partido buscará imponer en las próximas dos semanas. "Los estadounidenses están reclamando un cambio. Esto no es Estados Unidos, y cuando se ven esas imágenes queda claro que algo está profundamente mal y debe cambiar", afirmó.

Schumer advirtió que los demócratas exigirán el fin de las patrullas itinerantes, mayores controles, el uso obligatorio de cámaras corporales y la prohibición de máscaras para agentes federales. "Si nuestros colegas no están dispuestos a aprobar cambios reales y contundentes, no deberían esperar votos demócratas", subrayó.

El senador adelantó que buscará negociar directamente con Thune para definir los parámetros del acuerdo. "Necesitamos a demócratas y republicanos para aprobar esto, y voy a hablar con Thune", señaló, al tiempo que advirtió que "los ojos del país están puestos en estas negociaciones". (ANSA).