EEUU: Cinco años después del asalto al Capitolio, EEUU cada vez más dividido

Por otro lado, los alborotadores del Capitolio vuelven a salir a las calles, recorriendo el camino que los llevó entonces al Congreso.

"Mis seguidores marcharon pacíficamente y patrióticamente", reiteró Trump al marcar el aniversario. El 6 de enero le costó al presidente su segundo impeachment (juicio político) de su primer mandato por "incitación a la insurrección".

En desafío a los demócratas, el magnate como primer acto de su regreso a la Casa Blanca hace un año perdonó a todos los alborotadores, incluyendo al chamán.

Figura simbólica del asalto para bloquear el conteo de votos que confirmaría la victoria de Joe Biden, Jacob Chansley, el hombre símbolo del asalto con el rostro pintado de rojo-blanco-azul y un tocado de piel con cuernos de bisonte negros, celebró la ocasión anunciando su candidatura a gobernador de Arizona.

Sin embargo, su decisión marca su ruptura con Trump: a pesar del perdón recibido, Chansley se convirtió en un fuerte crítico del presidente y de su "corrupta" administración.

La voz del chamán es, no obstante, una nota discordante entre los alborotadores del 6 de enero: la mayoría continúa apoyando al magnate, considerándolo el "salvador", a quien le fueron "robadas" las elecciones de 2020.

Los demócratas, por su parte, siguen criticando sin descanso al presidente.

"Ha intentado repetidamente reescribir la historia y encubrir los eventos del 6 de enero", acusó el líder de los liberales en la Cámara, Hakeem Jeffries, durante una audiencia "informal" sobre el asalto al Capitolio.

Con motivo del aniversario, los demócratas han publicado dos nuevos informes sobre las consecuencias del ataque durante el primer año de la segunda administración Trump.

En los documentos denuncian el perdón otorgado a los acusados del asalto -33 de los cuales desde entonces fueron acusados o arrestados por otros delitos- y los despidos masivos de los funcionarios del Departamento de Justicia que los persiguieron.

"Lejos de ser inflexible contra el crimen, Trump permitió que criminales violentos salgan de prisión y cometan nuevos delitos", se lee en los nuevos informes.

Sin embargo, las valoraciones de los demócratas no afectan a Trump, que sigue su camino sin prestar atención a las críticas.

El presidente advirtió a su partido: en las elecciones de medio mandato "ganaremos", pero si perdiéramos "sufriría" un nuevo impeachment. Sería el tercero para el magnate, un récord.

