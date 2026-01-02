LA NACION

EEUU: Clooney replica a Trump sobre su ciudadanía francesa
El otrora actor de "ER", criticado por el presidente por su doble nacionalidad, respondió a The Hollywood Reporter retomando el lema "Make America Great Again" que dio nombre al movimiento MAGA

"Estoy totalmente de acuerdo con Trump. Tenemos que hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Empezaremos en noviembre", declaró la estrella de 64 años, en alusión a las elecciones intermedias que pondrán en juego la Cámara de Representantes, parte del Senado y aproximadamente un tercio de las gobernaciones.

El anuncio de que los Clooney habían obtenido la ciudadanía francesa se produjo antes de que Francia, el 1 de enero, modificara los requisitos de dominio del idioma que deben demostrarse ante las autoridades para obtener un pasaporte.

El actor admitió en diciembre que su conocimiento del francés sigue siendo limitado: "Me gusta la cultura francesa, su idioma, aunque todavía lo domino mal después de 400 horas de clases", declaró en inglés a la radio RTL.

A diferencia de George, Amal Clooney habla francés con fluidez: la abogada de derechos humanos tiene doble nacionalidad, británica y libanesa.

En 2021, Clooney compró una antigua finca vinícola en Provenza. El actor afirmó que Domaine du Canadel, cerca de la ciudad de Brignoles, es donde su familia "es más feliz". (ANSA).

