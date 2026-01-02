EEUU: Cómico se burla de Trump y compra los dominios del Trump Kennedy Center

En agosto, cuando comenzaron a circular las intenciones del jefe de la Casa Blanca de añadir su nombre al del presidente asesinado en Dallas, Toby Morton —quien trabajó en South Park entre 2001 y 2003— adquirió los dominios trumpkennedycenter.org y trumpkennedycenter.com. "Me dije: ese nombre terminará en la fachada de ese edificio", declaró Morton a The Washington Post

Pocas semanas después, los temores del comediante se confirmaron: el consejo de administración del Kennedy Center —del que Trump se había nombrado presidente en febrero tras reemplazar a miembros demócratas por figuras afines, como la segunda dama Usha Vance, la jefa de gabinete Susan Wiles junto a su madre Cherie Summerall y varios donantes— votó en diciembre el cambio de nombre, violando el estatuto de la institución que prohíbe cualquier modificación sin el aval explícito del Congreso.

Morton explicó al The New York Times que desde 2020 compra dominios políticos y los convierte en sitios satíricos como forma de activismo. El Trump Kennedy Center aún no anunció un nuevo sitio web. En el creado por Morton, en cambio, aparece —en lugar del habitual cartel de música clásica, jazz, ballet y teatro— el anuncio de un espectáculo de las "Bailarinas Epstein", una alusión a la red de pedofilia montada por el financista Jeffrey Epstein, que desde hace meses incomoda a la Casa Blanca.

El sitio lanzado por el comediante se burla del presidente: "Una institución nacional dedicada al poder y la lealtad", se lee en el mensaje satírico que abre el dominio trumpkennedycenter.org

Los fieles del directorio del Trump Kennedy Center protestaron, aunque sin pedir directamente a Morton que cierre el sitio. El comediante, que pagó apenas unas decenas de dólares por la compra de los dominios, recibió en cambio un mensaje de apoyo de Kerry Kennedy, hija de Bobby Kennedy y hermana del ministro de Salud Robert F. Kennedy Jr.

Al igual que otros hermanos, primos y sobrinos, Kerry condenó la "ocupación" del Kennedy Center por parte de Trump, lo que provocó la ira del presidente, que en los últimos días publicó una serie de mensajes contra la célebre familia, sin considerar el duelo del clan por la muerte prematura de Tatiana Schlossberg, hija de Caroline Kennedy y nieta de John F.

Kennedy, fallecida a causa de una rara forma incurable de leucemia. (ANSA)