EEUU: Comienzan festejos por 250° aniversario en Times Square

Los gestos patrióticos de la ceremonia de este año, que incluirán una segunda lluvia de papelitos, anticipan el amplio programa de actos previstos en todo el país para conmemorar la firma de la Declaración de Independencia en 1776. Las celebraciones están coordinadas por America250, la comisión bipartidista creada por el Congreso en 2016 para organizar el denominado semiquincentennial.

"Lo que la gente imagina se va a quedar corto. Será una celebración para la historia, probablemente la más inspiradora que haya visto este país y quizá el mundo", afirmó Rosie Rios, presidenta de America250.

La organización trabajó junto con la Times Square Alliance y One Times Square —el edificio desde donde desciende la bola— para introducir cambios especiales en la ceremonia de este año.

Además, está previsto un segundo evento de caída de la bola el próximo 3 de julio, en la víspera del Día de la Independencia, lo que marcará la primera vez en 120 años que este ritual no se realiza en la noche del 31 de diciembre.

La primera caída de la bola en Times Square tuvo lugar en 1907. Aquella esfera, construida por el inmigrante metalúrgico Jacob Starr, pesaba unos 320 kilos y estaba hecha de hierro y madera, con 100 bombillas. La versión actual, conocida como Constellation Ball, es la novena y la más grande hasta el momento: mide unos 3,6 metros de diámetro y pesa cerca de 5.400 kilos.

La ceremonia solo fue suspendida en 1942 y 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Nueva York aplicó apagones nocturnos para evitar ataques. En esos años, la llegada del Año Nuevo se celebró con un minuto de silencio y campanadas desde la base de One Times Square.

La medianoche del 31 de diciembre marcará además el lanzamiento oficial de America Gives, una iniciativa nacional de voluntariado impulsada por America250, con el objetivo de convertir a 2026 en el año con mayor cantidad de horas de servicio comunitario registradas en la historia del país.

Al día siguiente, la comisión participará en el tradicional Desfile de las Rosas en Pasadena, California, con una carroza titulada "Soaring Onward Together for 250 Years", que incluirá tres águilas calvas de gran tamaño representando el pasado, el presente y el futuro de Estados Unidos.

"Queremos comenzar este año desde costa a costa, de Nueva York a California. Esto debe ser impulsado por las comunidades, desde Guam hasta Alaska, de Fairbanks a Filadelfia, y todo lo que hay en el medio", señaló Rios.

El presidente Donald Trump anunció por su parte la iniciativa Freedom 250, destinada a coordinar actividades adicionales en el marco del aniversario.

Según Rios, el amplio abanico de eventos previstos —que irá desde grandes fuegos artificiales y cenas comunitarias hasta concursos estudiantiles y proyectos de historia oral— busca convertirse en una oportunidad para unir a un país profundamente polarizado. "La idea es que haya algo para todos y que cada persona pueda elegir cómo participar. Así es como vamos a involucrar a 350 millones de estadounidenses", afirmó. (ANSA).