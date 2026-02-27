EEUU: Comité acusa a China de uso militar de observatorios en Chile

El organismo sostiene que China ha desarrollado una extensa red de estaciones espaciales terrestres y telescopios de doble uso en Latinoamérica, y que la utiliza para recopilar inteligencia y fortalecer su capacidad bélica.

La investigación apunta al menos a once instalaciones espaciales vinculadas a China establecidas en Argentina, Venezuela, Bolivia, Chile y Brasil.

El informe menciona dos instalaciones chilenas de interés: el Centro de Datos Astronómicos China-Chile, porque procesaría datos del Atacama Large Millimeter Array (ALMA) en instalaciones de alto rendimiento e inteligencia artificial de la empresa china Huawei.

La segunda es la Estación Satelital de Santiago, que colaboraba con Suecia, hasta que la Agencia Sueca de Investigación de Defensa descubriera en 2020 que China tenía acceso a una antena en una estación terrestre en Suecia que podría usarse para recopilación de inteligencia militar y vigilancia.

La investigación "Atrayendo a Latinoamérica a la Órbita de China" es la segunda entrega de las investigaciones del Comité Selecto sobre la actividad de China en el hemisferio occidental, según señala un comunicado del comité.

"Gran parte de la vida cotidiana estadounidense depende de los satélites que vuelan sobre nosotros, y por eso las operaciones espaciales de China son motivo de grave preocupación. China solo está invirtiendo en operaciones espaciales en Latinoamérica para impulsar su agenda y socavar la influencia de Estados Unidos en el espacio", declaró el presidente del Comité Selecto, John Moolenaar.

"El presidente Trump ha actuado con decisión para confrontar la influencia maligna de China en el hemisferio occidental, y nuestros aliados deben actuar con prontitud según las recomendaciones de este informe y detener la expansión de la infraestructura espacial china", declaró. (ANSA).