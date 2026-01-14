EEUU completa las primeras ventas de petróleo venezolano por US$500 millones: funcionario

Por Jarrett Renshaw

WASHINGTON, 14 ene (Reuters) - Estados Unidos completó las primeras ventas de petróleo venezolano que forman parte de un acuerdo de US$ 2.000 millones alcanzado a principios de mes entre Caracas y Washington, dijo el miércoles a Reuters un funcionario estadounidense.

Se esperan más ventas en los próximos días y semanas, agregó el funcionario.

Los ingresos de las ventas iniciales de petróleo -valorados en unos US$ 500 millones- se mantienen en cuentas bancarias controladas por el Gobierno estadounidense, según un funcionario, que se refirió a una orden emitida el viernes.

La cuenta principal se encuentra en Qatar, según una fuente de la industria familiarizada con el plan. El país representa un lugar neutral donde los fondos pueden moverse con la aprobación de Estados Unidos y sin riesgo de incautación, agregó la fuente.

Semafor informó por primera vez de que las ventas se habían completado. (Reporte de Jarrett Renshaw en Washington; edición en español de Javier López de Lérida)