EEUU compra pesos argentinos tras reunión de máximos funcionarios de finanzas

9 oct (Reuters) - Estados Unidos compró pesos argentinos y finalizó un marco de acuerdo para un intercambio de monedas por US$20.000 millones con el banco central de Argentina, dijo el jueves el Secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

El auxilio, anunciado tras las reuniones entre los principales funcionarios de finanzas de ambos países en Washington esta semana, tiene lugar en medio de turbulencias financieras en los mercados argentinos debido a la escasez de divisas.

"El Tesoro de Estados Unidos está preparado para tomar de inmediato todas las medidas excepcionales que sean necesarias para proporcionar estabilidad a los mercados", dijo Bessent en una publicación en X.

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, quien viajó a Washington el sábado pasado para mantener reuniones con Bessent sobre el programa de ayuda y tiene previsto regresar esta noche al país, agradeció el apoyo recibido en una publicación en su cuenta de X.

"Quiero aprovechar para expresar mi enorme agradecimiento por su apoyo inquebrantable a nuestro país", dijo Caputo. "Esta semana de arduo trabajo ha establecido una base sólida para los objetivos mutuos que nos hemos fijado", agregó.

El presidente libertario argentino, Javier Milei, quien tiene previsto reunirse con su par estadounidense, Donald Trump, el martes próximo en la Casa Blanca, también acudió a X para agradecer el apoyo de Estados Unidos.

"Juntos, como los aliados más cercanos, construiremos un hemisferio de libertad económica y prosperidad. Trabajaremos arduamente cada día para brindar oportunidades a nuestra gente", afirmó Milei, quien tiene afinidad ideológica con Trump.

Los

bonos argentinos

en dólares subieron a última hora del jueves, con la mayoría de los vencimientos trepando cuatro centavos o más, mientras el peso local se fortaleció al cierre tras la participación directa del Tesoro de Estados Unidos en el mercado de divisas. (Reporte de Bhargav Acharya e Ismail Shakil. Escrito en español por Walter Bianchi y Lucila Sigal Editado por Nicolás Misculin)