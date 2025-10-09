EE.UU. compró pesos argentinos tras reunión de máximos funcionarios de finanzas: Secretario Tesoro
LA NACION
9 oct (Reuters) - Estados Unidos compró pesos argentinos y finalizó un marco de acuerdo para un intercambio de monedas por US$20.000 millones con el Banco Central de Argentina (BCRA) tras una reunión entre los principales funcionarios de finanzas de ambos países en Washington esta semana, dijo el jueves el Secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.
"El Tesoro de Estados Unidos está preparado para tomar de inmediato todas las medidas excepcionales que sean necesarias para proporcionar estabilidad a los mercados", dijo Bessent en una publicación en X.
(Reporte de Bhargav Acharya e Ismail Shakil. Escrito en español por Walter Bianchi y Lucila Sigal)
