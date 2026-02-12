EEUU, con nuestro control, ingresos petroleros venezolanos superarán los 1.000 millones

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, declaró esto en el marco de su visita a Caracas, elogiando la colaboración con el gobierno interino de la presidenta Delcy Rodríguez, según informa El Nacional.

Según Wright, el acuerdo iniciado tras la detención del expresidente Nicolás Maduro ha permitido el "acceso pleno" a los recursos petroleros venezolanos, lo que controlará la venta del crudo del país sudamericano por tiempo indefinido.

Estados Unidos y Venezuela están trabajando en una "alianza productiva a largo plazo" en el sector energético, destinada a convertirse en el principal motor de la relación bilateral.

Sin embargo, el reconocimiento formal y el levantamiento definitivo de las sanciones contra Caracas dependerán de avances concretos hacia un "gobierno representativo" y de la adopción de medidas para promover el libre comercio, apuntó el secretario estadounidense, que reiteró que la administración Trump pretende "liberar al pueblo venezolano y su economía", eliminando gradualmente las restricciones en función de los resultados políticos alcanzados y las reformas emprendidas.

Wright finalmente expresó su confianza en un cambio decisivo en las relaciones entre Washington y Caracas, anticipando una mejora no solo en las relaciones bilaterales, sino también en el clima empresarial y comercial en todo el continente. (ANSA).