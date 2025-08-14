EEUU: Con Trump, el Seguro Social corre peligro

Cuando el presidente Franklin D. Roosevelt firmó la Ley de Seguridad Social hace 90 años esta semana, prometió que proporcionaría estabilidad económica a las personas mayores mientras le daría a los Estados Unidos "una estructura económica de mucho mayor solidez".

Actualmente el programa proporciona beneficios a casi 69 millones de estadounidenses mensualmente. Es una importante fuente de ingresos para las personas mayores de 65 años y es popular en todo el país. Sin embargo, ahora está más amenazado que nunca.

El Seguro Social se enfrenta a un inminente déficit de dinero para pagar los beneficios completos. Desde que el presidente Trump asumió el cargo, el programa se ha enfrentado a una serie de inconvenientes. Por ejemplo, se ha recortado el personal de la agencia.

Los funcionarios de la administración Trump, incluido el presidente y su ex asesor Elon Musk, durante meses afirmaron falsamente que millones de personas fallecidas estaban recibiendo beneficios de la Seguridad Social.

En medio de los rumores, Trump y otros republicanos han dicho que no recortarán los beneficios de la Seguridad Social.

Sin embargo, el programa sigue lejos del sistema económico sólido que Roosevelt imaginó hace 90 años, debido a los cambios realizados, y no realizados, bajo los presidentes demócratas y republicanos.

Aquí hay un vistazo a los desafíos pasados y actuales para el Seguro Social, las soluciones propuestas y lo que podría ser posible para apuntalar el programa.

La prevista fecha de quiebra, o la fecha en la que la Seguridad Social ya no tendrá fondos suficientes para pagar los beneficios completos, se ha trasladado a 2034, en lugar de la estimación del año pasado de 2035.

Después de ese punto, el Seguro Social solo podría pagar el 81% de los beneficios, según un informe anual publicado en junio.

Al mismo tiempo, la nueva legislación fiscal de los republicanos promulgada en julio acelerará la insolvencia de la Seguridad Social, dijo Brendan Duke en el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas.

"Todavía no han presentado una idea para arreglarlo", dijo.

La noción de privatizar la Seguridad Social surgió recientemente cuando el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que las nuevas cuentas de inversión con impuestos diferidos denominadas "cuentas de Trump" pueden servir como una "puerta trasera a la privatización".

El público se ha opuesto ampliamente a la idea de privatizar la Seguridad Social desde que el expresidente George W. Bush se embarcó en una campaña para lanzar la privatización del programa en 2005, a través de cuentas de jubilación personales voluntarias. El plan no fue bien recibido por el público.

Glenn Hubbard, profesor de la Universidad de Columbia y el principal economista de la Casa Blanca de Bush, dijo que la Seguridad Social necesita reducirse para mantener los beneficios para las generaciones venideras.

Apoya la limitación de los beneficios para los jubilados ricos.

“Tendremos que tomar una decisión”, dijo Hubbard. “Si quieres que los beneficios de la Seguridad Social se vean como lo son hoy, vamos a tener que aumentar mucho los impuestos de todos”. (ANSA).