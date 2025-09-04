EEUU concede a Ecuador nuevos fondos y drones para luchar contra bandas de narcos

Por Daphne Psaledakis y Alexandra Valencia

4 sep (Reuters) -

Estados Unidos anunció el jueves nuevos compromisos de seguridad para Ecuador durante la visita del secretario de Estado Marco Rubio al país andino, mientras Washington busca ampliar su ofensiva contra la inmigración ilegal y los cárteles de la droga.

Los compromisos incluyen más de US$13 millones en fondos generales de seguridad para Ecuador, además de US$6 millones para drones destinados a la Armada ecuatoriana, dijo Rubio, quien agregó que "eso es solo el principio".

El funcionario destacó que Estados Unidos consideraría la posibilidad de establecer una base militar en Ecuador si fuera invitado.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, apoya la creación de una base, pero necesita la aprobación de los votantes en un referéndum. Estados Unidos tenía anteriormente una base en la ciudad costera de Manta, pero la abandonó en 2009 por orden del entonces presidente del país sudamericano.

En tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó a las bandas criminales ecuatorianas Los Choneros y Los Lobos como organizaciones terroristas internacionales.

El presunto líder de Los Choneros, José Adolfo "Fito" Macías Villamar, ha sido acusado de delitos federales relacionados con drogas y armas en Estados Unidos, donde se encuentra detenido. Se ha declarado inocente.

Ambas bandas fueron sancionadas por Estados Unidos en 2024.

Rubio dijo que la designación de las bandas permitirá a Estados Unidos perseguir sus activos y facilitar el intercambio de información con Ecuador.

"Hay otros grupos que estamos considerando, tenemos un proceso dentro de nuestro sistema y espero que en las próximas semanas haya una o dos mas designaciones operando, pero éstos son dos los grupos principales", sostuvo Rubio.

"Son terroristas. Podemos ayudar a Ecuador a combatir a estos grupos terroristas", remarcó.

Los asesinatos en el país sudamericano han subido a pesar de los esfuerzos de Noboa por combatir la violencia de las bandas vinculadas al tráfico de drogas. Los homicidios aumentaron un 40% en los primeros siete meses de este año en comparación con el mismo período de 2024.

Noboa, elegido este año para un mandato completo, ha desplegado al Ejército en las calles y los legisladores han aprobado reformas que, según el presidente, ayudarán a frenar la delincuencia, incluidas penas más severas para el tráfico de drogas. (Editado en español por Javier Leira)