EEUU concede a TSMC una licencia anual para importar herramientas de fabricación de chips a China

Por Hyunjoo Jin

SEÚL, 1 ene (Reuters) -

El Gobierno estadounidense ha concedido una licencia anual a Taiwan Semiconductor Manufacturing para importar equipos estadounidenses de fabricación de chips a sus instalaciones de Nankín (China), según informó el jueves el fabricante de chips.

La aprobación "garantiza la continuidad de las operaciones de fabricación y las entregas de productos", dijo la empresa en un comunicado enviado a Reuters. Las surcoreanas Samsung Electronics y SK Hynix también han recibido licencias de importación similares.

Anteriormente, las empresas asiáticas se habían beneficiado de exenciones a las amplias restricciones impuestas por Washington a las exportaciones de chips a China, en el marco de los esfuerzos de Estados Unidos por mantenerse por delante de China en desarrollo tecnológico.

Sin embargo, estos privilegios, conocidos como estatus de usuario final validado, expiraron el 31 de diciembre, por lo que las empresas tuvieron que solicitar licencias de exportación estadounidenses para 2026.

"El Departamento de Comercio de Estados Unidos ha concedido a TSMC Nanjing una licencia de exportación anual que permite suministrar a TSMC Nanjing artículos sujetos a control de exportación por parte de Estados Unidos sin necesidad de licencias de proveedor individuales", dijo TSMC en su comunicado.

La empresa añadió que la licencia "garantiza la continuidad de las operaciones de fabricación y las entregas de productos".

La planta de Nankín fabrica chips de 16 nanómetros y otros nodos maduros, que no son los semiconductores más avanzados de TSMC. TSMC también tiene una planta de fabricación de chips en Shanghái.

En su informe anual de 2024, TSMC dijo que su planta de Nankín generaba alrededor del 2,4% de los ingresos totales. (Reporte de Hyunjoo Jin y Wen-Yee Lee; Edición de Chizu Nomiyama, Rod Nickel y Neil Fullick; editado en español por Tomás Cobos)