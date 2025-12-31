EEUU concede aprobación anual a TSMC para exportar a China herramientas de fabricación de chips

SEÚL, 1 ene (Reuters) -

El Gobierno estadounidense ha concedido una licencia anual a Taiwan Semiconductor Manufacturing para introducir equipos de fabricación de chips en sus instalaciones de la localidad china de Nanjing, informó el jueves la compañía.

"El Departamento de Comercio de EE. UU. ha concedido a TSMC Nanjing una licencia anual de exportación que permite suministrar artículos controlados por EE. UU. a TSMC Nanjing sin necesidad de licencias individuales de proveedor", dijo la empresa en un comunicado a Reuters.

"Esta licencia, emitida antes del 31 de diciembre de 2025, fecha de expiración de la autorización de usuario final validado existente, garantiza la continuidad de las operaciones de fabricación y las entregas de productos", añadió. (Reporte de Hyunjoo Jin y Wen-Yee Lee; editado en español por Javier Leira)