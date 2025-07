EE.UU. condena "enérgicamente" los ataques con drones contra yacimientos petrolíferos en el Kurdistán iraquí

MADRID, 17 Jul. 2025 (Europa Press) - Estados Unidos ha condenado "enérgicamente" este miércoles los ataques con drones que se han producido contra yacimientos petrolíferos en la región del Kurdistán iraquí desde el 14 de julio, alegando que "ponen en peligro la estabilidad y el futuro económico" del país. "El Gobierno de Irak tiene el deber de proteger su territorio y a todos sus ciudadanos", ha afirmado la portavoz de la cartera diplomática, Tammy Bruce, en un comunicado en el que ha resaltado que "estos ataques se dirigen contra empresas internacionales que colaboran con Irak para invertir en el futuro del país". Asimismo, Bruce ha asegurado que "Estados Unidos mantiene su compromiso con nuestros socios en todo Irak que trabajan para construir un Estado estable, federal y soberano". Además, la cadena kurda Rudaw ha recogido un comunicado del Gobierno Regional de Kurdistán informando de que un dron bombardero ha atacado el yacimiento petrolífero de Sheijan, operado por la empresa estadounidense Hunt Oil, si bien no se han registrado víctimas. Las declaraciones del Departamento de Estado han llegado en el contexto de los ataques con drones que el Ministerio de Recursos Naturales del Kurdistán iraquí ha condenado como "terroristas", afirmando que el objetivo de los mismos es "perturbar la economía" de la región. Aunque no causaron víctimas, sí que provocaron daños materiales en las instalaciones, ha señalado la cartera kurda. Las autoridades del territorio acusaron a las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) --una coalición de milicias proiraníes ahora integradas en las fuerzas de seguridad-- de estar detrás de estos incidentes y han criticado al Gobierno central por no actuar, unas acusaciones rechazadas y tachadas de "inaceptables" por parte de Bagdad.