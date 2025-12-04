EEUU.- Condenado a 30 meses de cárcel el médico que vendió la ketamina al actor Matthew Perry antes de su muerte

MADRID, 4 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Un tribunal de Estados Unidos ha condenado este miércoles a 30 años de prisión al doctor Salvador Plasencia por vender ketamina al actor Matthew Perry semanas antes de que este muriera de una sobredosis en octubre de 2023.

La jueza federal de distrito de Los Ángeles Sherilyn Peace Garnett ha ordenado prisión preventiva inmediata contra este médico, uno de los acusados de proporcionar la droga a la estrella de la serie de televisión 'Friends' y que deberá pagar US$5.600 (más de 4.800 euros) en concepto de multa.

La sentencia llega después de que Plasencia entregara el pasado septiembre su licencia médica de California y meses antes se declarara culpable de cuatro cargos de distribución ilegal de ketamina al actor, según recoge la cadena de televisión estadounidense CBS.

En su acuerdo de culpabilidad, el doctor admitió que aproximadamente un mes antes de la muerte de Perry, le vendió la ketamina por US$4.500 (3.860 euros) y contrató a otro facultativo, Mark Chávez, para que le suministrara las dosis. Además, de acuerdo a la Fiscalía, Plasencia pidió a este médico que siguiera actuando en este sentido para que Perry siguiera demandando la ketamina.

Otras cuatro personas están a la espera de ser condenadas en el mismo caso: Chávez, dos exasistentes del actor y la narcotraficante Jasveen Sangha, conocida como "la reina de la ketamina", que el pasado agosto se declaró culpable de la muerte del actor.