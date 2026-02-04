EEUU: Condenado a cadena perpetua el hombre que intentó asesinar a Trump

Routh, de 59 años, fue hallado culpable por un jurado el pasado septiembre de cinco cargos, incluido el intento de homicidio, después de defenderse a sí mismo durante el juicio.

La jueza federal Aileen Cannon emitió la sentencia en Fort Pierce, Florida.

Los fiscales habían recomendado la cadena perpetua, mientras que Routh había solicitado a la jueza, designada por Trump, que le impusiera una pena de 27 años.

Los fiscales afirmaron en un documento presentado ante el tribunal que los crímenes de Routh "justifican innegablemente la cadena perpetua" porque había planeado el asesinato durante meses, estaba dispuesto a matar a cualquiera que se interpusiera en su camino y no mostró ni remordimiento ni arrepentimiento.

En un documento presentado ante el tribunal, Routh negó haber tenido la intención de matar a Trump y afirmó estar dispuesto a someterse a tratamiento psicológico en prisión por un trastorno de la personalidad.

Routh sugirió que los jurados fueron inducidos a error sobre los hechos debido a su incapacidad para llevar a cabo una defensa legal adecuada durante el juicio. (ANSA).