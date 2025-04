EEUU: Condenan al excongresista Santos a más de 7 años de prisión por fraude y robo de identidad

CENTRAL ISLIP, Nueva York, EE.UU. (AP) — El excongresista estadounidense George Santos, quien mintió sobre su historia de vida y defraudó a donantes, fue sentenciado el viernes a más de siete años de prisión, sollozando al conocer su castigo por los crímenes que llevaron a su expulsión del Congreso.

Santos, quien se declaró culpable el verano pasado de fraude electrónico federal y robo de identidad agravado, pidió clemencia. En una corte federal a poca distancia de su antiguo distrito legislativo, dijo entre lágrimas que estaba “humillado” y “reprendido” y que se dio cuenta de que había traicionado la confianza de sus electores.

“Ofrezco mis más profundas disculpas”, expresó, añadiendo: “No puedo reescribir el pasado, pero puedo controlar el camino por delante”.

Pero la jueza federal Joanna Seybert evidentemente no estaba convencida.

“¿Dónde está su remordimiento? ¿Dónde lo veo?”, preguntó al dictar la sentencia de 87 meses tras las rejas. Añadió que el expolítico, quien sollozó al escuchar el castigo, parecía sentir que “siempre es culpa de alguien más”.

El republicano de Nueva York sirvió en el Congreso por poco más de un año antes de convertirse en apenas el sexto miembro de la Cámara de Representantes en ser expulsado por sus colegas.

Admitió haber engañado a donantes y robado las identidades de casi una docena de personas, incluidos miembros de su familia, para financiar su campaña ganadora. Como parte de un acuerdo de culpabilidad, Santos ha acordado pagar aproximadamente 580.000 dólares en multas.

“Desde el momento en que declaró su candidatura al Congreso, Santos aprovechó su campaña para su propio enriquecimiento y beneficio financiero”, dijo fuera de la corte el fiscal federal John Durham, cuya oficina procesó el caso.

Santos, de 36 años, debe presentarse en prisión el 25 de julio. No respondió a las preguntas de los reporteros fuera del tribunal, pero dijo a The Associated Press por mensaje de texto el jueves que estaba “listo para enfrentar las consecuencias”.

Las víctimas de Santos incluyeron a una mujer con daño cerebral y dos hombres octogenarios, dijo el fiscal Ryan Harris a la jueza.

Hablando en la corte, la comisionada del Trabajo de Nueva York, Roberta Reardon, argumentó que las víctimas de los crímenes de Santos incluyeron a neoyorquinos desempleados y en dificultades.

Antes de ganar el cargo, Santos cobró el seguro de desempleo mientras trabajaba para una empresa de Florida. Una vez en el Congreso, copatrocinó una legislación destinada a erradicar el fraude en el seguro de desempleo.

Santos era “haz lo que dice, no lo que hace”, dijo Reardon.

El abogado defensor Andrew Mancilla, quien pidió una pena de prisión de dos años, dijo que “todos odian a George Santos” aunque “en el fondo, es cálido, amable, cariñoso y considerado”.

Agregó que Santos creó un “ego alternativo” para sí mismo después de crecer en una “casa rota” y lidiar con el acoso.

“Construyó al hombre que quería ser”, señaló Mancilla. “Lo hizo porque creía que el mundo no lo aceptaría por quien era”.

La reputación de Santos, añadió, ha sido destruida, dejándolo sin “ninguna oportunidad” de conseguir un trabajo, aunque indicó que Santos tiene un documental en desarrollo.

“Nadie se le acercará”, dijo Mancilla. “Está manchado para siempre”.

En algunos momentos, Seybert rechazó los argumentos de los abogados defensores de que Santos no era el cabecilla del fraude.

Santos fue elegido en 2022, volteando un distrito adinerado que representa partes de Queens y Long Island para el Partido Republicano.

Poco después, se reveló que el desconocido político había inventado gran parte de su historia de vida, presentándose como un exitoso empresario que trabajó en prestigiosas firmas de Wall Street y poseía una valiosa cartera de bienes raíces.

En realidad, Santos tenía problemas económicos e incluso enfrentó un desalojo. Las revelaciones llevaron a investigaciones legislativas y penales sobre cómo había financiado su campaña.

“Dijo mentira tras mentira hasta que lo alcanzó, hasta que lo alcanzamos y lo expusimos por lo que realmente era: un oportunista y un fraude”, dijo la fiscal del distrito del condado Nassau, Anne Donnelly, una republicana, fuera de la corte el viernes. Su oficina también investigó a Santos.

A medida que se acercaba su sentencia, Santos reflexionó en publicaciones en redes sociales, agradeciendo tanto a sus seguidores como a sus detractores.

“Aprendí que no importa si somos de izquierda, derecha o centro, todos somos humanos y en su mayoría estadounidenses (LOL) y tenemos un súper poder que valoro y es la compasión”, escribió el jueves en la red social X. Mencionando a “los trolls”, añadió: “Ustedes me hicieron mucho más fuerte y me hicieron tener la piel más gruesa”.

También hizo una última promoción de su cuenta de Cameo, donde graba mensajes de video personalizados por 100 dólares.

“Piensen en el futuro y en cualquier celebración o evento que se avecine este año. Resérvenlos hoy”, escribió Santos, terminando la publicación con varios emojis de corazón.

