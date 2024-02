Washington habla de bombardeos "de autodefensa" contra un punto de lanzamiento de misiles "preparado para disparar contra buques en el mar Rojo"

MADRID, 14 Feb. 2024 (Europa Press) -

Estados Unidos ha confirmado este miércoles nuevos bombardeos contra posiciones de los rebeldes hutíes en Yemen y ha asegurado haber atacado un punto de lanzamiento de misiles "preparado para disparar contra buques en el mar Rojo", sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), ha señalado en un comunicado publicado a través de su cuenta en la red social X que el ataque fue ejecutado de forma "exitosa" el martes en torno a las 14.30 horas (hora local), antes de recalcar que fue un bombardeo "de autodefensa" contra una zona controlada por los rebeldes en Yemen.

Asimismo, ha señalado que los hutíes lanzaron horas después un misil balístico antibuque contra el golfo de Adén, al tiempo que ha subrayado que "no actuó" debido a que "no se proyectó que fuera a impactar en ningún buque cercano". "No hay informaciones sobre heridos o daños en los barcos en el área", ha asegurado.

"Las fuerzas de Estados Unidos seguirán adoptando medidas que protejan la libertad de navegación y haciendo que las aguas internacionales sean más seguras para la Armada estadounidense y para los buques mercantes", ha apostillado el CENTCOM. Horas antes, los hutíes habrían denunciado nuevos bombardeos estadounidenses contra sus posiciones en Hodeida (oeste).

Los rebeldes, respaldados por Irán y que controlan la capital yemení, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra buques con algún tipo de conexión con Israel a raíz de la ofensiva militar contra la Franja de Gaza, iniciada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Aunque han asegurado que garantizan la libre navegación del resto de barcos, la situación ha llevado a diversas compañías --incluidas cuatro de las cinco principales dedicadas a transporte marítimo del mundo-- a suspender sus operaciones a través de esta vía marítima, clave para el comercio internacional, o a desviar sus barcos a través de vías mucho más largas que implican rodear el continente africano a través del cabo de Buena Esperanza.