EEUU.- Congresistas de EEUU lanzan un ultimátum a Hegseth para que publique el video del primer bombardeo en el Caribe

MADRID, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, ha recibido este martes un ultimátum por parte de congresistas pertenecientes tanto al Partido Demócrata como al Republicano que han amenazado con bloquear una parte de su presupuesto para viajes hasta que entregue imágenes sin editar de los ataques del Ejército contra presuntas narcolanchas en el Caribe junto a copias de las órdenes correspondientes, ante el controvertido bombardeo contra los supervivientes de uno de los ataques.

El ultimátum, cuyo incumplimiento reduciría el citado presupuesto en un 75%, ha sido incluido en las disposiciones introducidas en el texto final de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés), aprobada por ambos partidos y en medio del escrutinio al que el Departamento de Defensa se está enfrentando tras el citado ataque, que mató a los dos supervivientes de una embarcación que portaba, originalmente, once tripulantes.

La aprobación del NDAA es obligatoria, y se espera que la versión que incluye estas disposiciones sea votada esta semana en la Cámara de Representantes, tras lo que pasaría al Senado.

Algunos republicanos han criticado la campaña de ejecuciones extrajudiciales en alta mar, como es el caso del representante Don Bacon, miembro del Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes. "Es hora de demostrarle a Hegseth que somos una rama independiente", ha subrayado en un mensaje de texto al portal de noticias The Hill.

A su vez, el demócrata John Garamendi, del mismo Comité, ha argumentado que, "si Hegseth no tiene nada que ocultar, publicar todas las imágenes audiovisuales de los ataques de barcos en Venezuela no debería ser un problema". "Insto a Hegseth a que haga lo correcto y deje que el pueblo estadounidense juzgue por sí mismo toda la historia", ha agregado, para el mismo medio.

Pese a ello, el secretario de Defensa se ha mostrado reacio a comprometerse a publicar el vídeo, mientras que el presidente del país, Donald Trump, ha afirmado que dejaría la decisión en manos del propio Hegseth.

La polémica ha surgido de la confirmación por parte del Pentágono de un segundo bombardeo contra la primera embarcación atacada por el Ejército de Estados Unidos alegando que transportaba drogas. Después de que el primero matara a nueve de los once tripulantes y causara graves daños en la embarcación, un segundo bombardeo acabó con la vida de los dos restantes.

Aunque el Manual de la Armada prohíbe ataques con el objetivo de matar a supervivientes, la Administración Trump ha defendido la legalidad de la decisión, tomada por el almirante Frank Bradley, comandante de Operaciones Especiales, bajo la autorización de Hegseth.

Hasta la fecha, Estados Unidos ha realizado 22 bombardeos contra embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental que, hasta ahora, suman al menos 86 víctimas mortales. Con todo, Hegseth declaró la pasada semana que "apenas han comenzado".