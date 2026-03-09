EEUU considera moderar sanciones a petróleo ruso para frenar alza de precios: fuentes

9 mar (Reuters) - El Gobierno de Donald Trump está considerando moderar aún más las sanciones al petróleo ruso para ayudar a enfriar el alza de los precios mundiales de la energía provocada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, dijeron tres fuentes familiarizadas con la planificación.

La medida tendría por objeto impulsar la oferta mundial de petróleo ante las enormes interrupciones en los envíos desde Oriente Medio debido a la expansión del conflicto, pero también podría complicar los esfuerzos de Estados Unidos para privar a Moscú de los ingresos para su guerra en Ucrania.

Las conversaciones podrían incluir un amplio alivio de las sanciones, así como opciones más específicas que permitirían a determinados países, como la India, comprar petróleo ruso sin temor a las sanciones estadounidenses, incluidos los aranceles, informaron las fuentes a Reuters, bajo condición de anonimato.

La semana pasada, Estados Unidos permitió a la India comprar temporalmente crudo ruso que ya se encontraba en buques cisterna en el mar para ayudarle a hacer frente a los recortes en el suministro de Oriente Medio.

Las nuevas medidas podrían anunciarse tan pronto como el lunes, según las fuentes.

"El presidente Trump y todo su equipo energético tenían un plan sólido para mantener la estabilidad de los mercados energéticos mucho antes de que comenzara la Operación Furia Épica, y seguirán estudiando todas las opciones viables", dijo Taylor Rogers, portavoz de la Casa Blanca, usando el término que utiliza la Administración para referirse a la guerra.

"Cualquier anuncio sobre políticas vendrá directamente del presidente o de su equipo", agregó Rogers. (Reporte de Jarrett Renshaw, editado en español por Javier Leira)