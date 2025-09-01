EE.UU. considera nominar a asesor de la Casa Blanca para ser el número 2 del FMI: fuentes

Por Andrea Shalal

WASHINGTON, 1 sep (Reuters) - El Gobierno de Estados Unidos está considerando recomendar al asesor económico de la Casa Blanca, Pierre Yared, para el puesto de número 2 en el Fondo Monetario Internacional, dijeron el lunes a Reuters fuentes familiarizadas con las discusiones.

La primera subdirectora gerente del FMI, Gita Gopinath, anunció en julio que dejaría su puesto a finales de agosto para regresar a la Universidad de Harvard.

La jefa del FMI, Kristalina Georgieva, ha estado revisando los nombres y las calificaciones de los posibles sucesores de Gopinath y espera anunciar una decisión antes de las reuniones del FMI y el Banco Mundial del próximo mes en Washington, dijeron las fuentes, que no quisieron ser identificadas por no estar autorizadas a discutir el asunto públicamente.

Yared, actual vicepresidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, es doctor en Economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Nació en Beirut y se crió en Cleveland.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, al ser consultado respecto a Yared, dijo el lunes que el Tesoro está estudiando "tres candidatos muy fuertes", y añadió: "Me gusta mucho Pierre".

Estados Unidos, el mayor accionista del FMI, nomina tradicionalmente al director gerente adjunto, sujeto a la aprobación del consejo de gobierno de la entidad.

La Unión Europea nomina tradicionalmente al jefe del FMI, mientras que Estados Unidos nomina al jefe del Banco Mundial.

La cartera del subdirector suele incluir estrategia, desarrollo de políticas y programas de préstamo. (Reporte de Andrea Shalal; Editado en español por Javier Leira)