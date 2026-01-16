EEUU considera "problemática" decisión de Canadá de permitir importación de autos eléctricos chinos

AVON LAKE, EEUU, 16 ene (Reuters) - El representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo que la decisión del Gobierno canadiense de permitir hasta 49.000 vehículos eléctricos chinos con un arancel bajo es "problemática" y dijo que su vecino del norte puede llegar a arrepentirse.

"Creo que es problemático para Canadá", dijo Greer a CNBC.

"Hay una razón por la que no vendemos muchos autos chinos en Estados Unidos. Es porque tenemos aranceles para proteger a los trabajadores estadounidenses y a los estadounidenses de esos vehículos", señaló.

Greer añadió que Canadá buscaba una desgravación arancelaria para la agricultura como parte del acuerdo sobre vehículos eléctricos. "Creo que, a la larga, no les va a gustar haber hecho ese trato", comentó.

(Reporte de David Shepardson en Washington; editado por Carlos Serrano)