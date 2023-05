EEUU considera que Ucrania cuenta con "lo necesario" para que la contraofensiva tenga éxito

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha manifestado este martes que las Fuerzas Armadas ucranianas cuentan con el material "necesario" para tener éxito en la contraofensiva y recuperar los territorios caídos en manos rusas desde el estallido de la guerra.

"Tienen lo que necesitan para seguir teniendo éxito en la recuperación del territorio que Rusia ha tomado por la fuerza durante los últimos catorce meses", ha manifestado el secretario de Estado estadounidense durante un encuentro con el ministro de Exteriores británico, James Cleverly, recoge CNN.

Blinken ha incidido en que Ucrania no solo cuenta con el armamento necesario, sino que sus militares también han recibido el entrenamiento adecuado que les permite controlar estos sistemas de defensa que los aliados occidentales han ido suministrando a las Fuerzas Armadas de Ucrania a lo largo de los últimos meses.

Cleverly, por su parte, ha puesto en valor el coraje y la fortaleza de las tropas y la población ucraniana, aunque ha hecho un llamamiento a la calma pues la operación de contraataque no será como se refleja en las películas. "El mundo real no funciona así. Este es el mundo real, no una película de Hollywood", ha dicho.

"Deseo y espero que les vaya muy, muy bien, porque cada vez que he visto a los ucranianos, han superado las expectativas", ha manifestado Cleverly, quien ha aprovechado la ocasión para reiterar su petición a China para que haga uso de su influencia sobre Rusia y reme en favor de la paz en Ucrania.

"Sabemos que el (el presidente de China) Xi (Jinping) disfruta de un grado significativo de influencia con (el presidente ruso) Vladimir Putin (...). Si a través de su intervención puede ayudar a restaurar la soberanía de Ucrania y sacar a las tropas rusas de ese país, no lo criticaré", ha zanjado Cleverly.

Europa Press