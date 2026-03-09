EEUU considera vender petróleo de sus reservas estratégicas, dice el secretario de Energía

PLATTEVILLE, COLORADO, 9 mar (Reuters) - El secretario de Energía Chris Wright dijo el lunes que Estados Unidos está considerando coordinar las ventas de petróleo de la Reserva Estratégica con las liberaciones de otros países, en medio del enorme avance de los precios como consecuencia de la guerra contra Irán.

Wright afirmó que Estados Unidos no está considerando imponer restricciones a las exportaciones de energía estadounidense como forma de controlar los precios.

Los futuros del petróleo a nivel mundial se situaron en su nivel más alto desde agosto de 2022, ya que la guerra liderada por Estados Unidos e Israel ha dejado varados a los tanqueros y ha paralizado la producción de crudo en Oriente Medio. (Reporte de Liz Hampton; escrito por Timothy Gardner. Editado en español por Javier Leira)