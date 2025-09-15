EE.UU., Corea del Sur y Japón inician ejercicio conjunto aéreo y naval

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Estados Unidos, Corea del Sur y Japón iniciaron el lunes maniobras conjuntas aéreas y navales frente a una isla surcoreana, su más reciente ejercicio que fue condenado por Corea del Norte como una "imprudente demostración de fuerza".

El ejercicio, de nombre Freedom Edge, tiene como objetivo fortalecer las capacidades operativas en mar, aire y el ciberespacio de estos países y es necesario para contrarrestar las crecientes amenazas nucleares y de misiles de Corea del Norte, según el Ministerio de Defensa de Corea del Sur.

El Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos afirmó que el ejercicio incluirá activos aéreos de la Marina y la Fuerza Aérea de Estados Unidos y contará con ejercicios mejorados de defensa aérea y de misiles balísticos, evacuaciones médicas y entrenamiento de operaciones marítimas, convirtiéndolo en "la demostración más avanzada de cooperación trilateral en defensa hasta la fecha".

El ejercicio frente a la isla surcoreana de Jeju, en el sur del país, se extenderá hasta el viernes.

La influyente hermana del mandatario norcoreano Kim Jong Un condenó previamente los ejercicios, de acuerdo con la prensa estatal, asegurando que son un ejemplo de la postura confrontacional de los países hacia el Norte.

“Quiero hacerles comprender que la jactancia de fuerza en un lugar mal escogido producirá sin duda un resultado no bueno para sí mismos”, expresó Kim Yo Jong.

También criticó a Estados Unidos y Corea del Sur por su más reciente ejercicio táctico Iron Mace, que tiene como objetivo explorar formas de integrar las capacidades nucleares de Washington y las convencionales de Corea del Sur para reforzar la disuasión contra las amenazas norcoreanas.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos y Corea del Sur no confirmaron los detalles del ejercicio que, según informes, coincidía con Freedom Edge.

Corea del Norte ha llevado a cabo en ocasiones anteriores sus propias demostraciones militares o pruebas de armamento en respuesta a los ejercicios militares conjuntos de sus rivales.

El gobierno de Kim Jong Un ha rechazado en reiteradas ocasiones los llamados de Seúl y Washington para reiniciar las negociaciones para reducir sus programas armamentísticos, mientras continúa priorizando a Rusia como parte de una política exterior destinada a expandir los lazos con naciones adversarias de Estados Unidos.

Desde la invasión rusa de Ucrania, Kim ha enviado miles de soldados y un gran número de armas, incluidos proyectiles artillería y misiles balísticos, para ayudar a alimentar la guerra del presidente Vladímir Putin.

Kim también visitó China a principios de este mes y compartió el escenario central con el presidente chino Xi Jinping y Putin durante un enorme desfile militar, en otro paso con el fin de fortalecer su influencia diplomática.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.