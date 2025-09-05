LA NACION

EE.UU. crea 22.000 empleos en agosto, por debajo de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El Departamento de Trabajo de EEUU dijo el viernes que en agosto se crearon 22.000 empleos, por debajo de lo previsto, frente a un dato de 79.000 en el mes anterior.

* Un sondeo entre 72 economistas realizado por Reuters había previsto que la creación de empleo subiera a 75.000.

* La tasa de desempleo de EEUU subió al 4,3% desde un nivel del 4,2%, según el Departamento de Trabajo, frente a una previsión del 4,3%.

* En cuando al indicador de salarios medios por hora, subió un 0,3% en agosto.

* La previsión era de un incremento del 0,3%. (Editado en español por Irene Martínez)

