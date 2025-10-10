EE.UU. crea una nueva fuerza antidroga en su Comando Sur: jefe del Pentágono
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
10 oct (Reuters) - El Departamento de Defensa de Estados Unidos está implementando una nueva fuerza conjunta antinarcóticos en la zona de responsabilidad del Comando Sur, donde el país ha estado atacando barcos que supuestamente transportan drogas, dijo el viernes el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.
El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) es el comando de combate del ejército estadounidense que abarca 31 países de América del Sur, América Central y el Caribe.
"El mensaje es claro: si trafican con drogas hacia nuestras costas, les detendremos en seco", dijo Hegseth en X. (Reporte de Bhargav Acharya e Ismail Shakil. Edición en español de Daniela Desantis)
Otras noticias de Narcotráfico internacional
Más leídas
- 1
Tendría que vivir dos años pero logra acercarse a los 40: en su ADN está el secreto
- 2
La reacción de María Corina Machado tras ganar el Premio Nobel de la Paz: “Es un firme llamado para la transición a la democracia en Venezuela”
- 3
Sam Altman: “Stargate Argentina ayudará a hacer realidad la visión del presidente Milei”
- 4
El crimen de Daiana Mendieta: se conocieron las causas de la muerte de la joven asesinada en Entre Ríos