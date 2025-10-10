LA NACION

EE.UU. crea una nueva fuerza antidroga en su Comando Sur: jefe del Pentágono

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
EE.UU. crea una nueva fuerza antidroga en su Comando Sur: jefe del Pentágono
EE.UU. crea una nueva fuerza antidroga en su Comando Sur: jefe del Pentágono

10 oct (Reuters) - El Departamento de Defensa de Estados Unidos está implementando una nueva fuerza conjunta antinarcóticos en la zona de responsabilidad del Comando Sur, donde el país ha estado atacando barcos que supuestamente transportan drogas, dijo el viernes el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) es el comando de combate del ejército estadounidense que abarca 31 países de América del Sur, América Central y el Caribe.

"El mensaje es claro: si trafican con drogas hacia nuestras costas, les detendremos en seco", dijo Hegseth en X. (Reporte de Bhargav Acharya e Ismail Shakil. Edición en español de Daniela Desantis)

LA NACION
Más leídas
  1. Tendría que vivir dos años pero logra acercarse a los 40: en su ADN está el secreto
    1

    Tendría que vivir dos años pero logra acercarse a los 40: en su ADN está el secreto

  2. Machado, tras ganar el Nobel de la Paz: “Es un firme llamado para la transición a la democracia en Venezuela”
    2

    La reacción de María Corina Machado tras ganar el Premio Nobel de la Paz: “Es un firme llamado para la transición a la democracia en Venezuela”

  3. El mensaje del CEO de OpenAI sobre su proyecto billonario en la Argentina
    3

    Sam Altman: “Stargate Argentina ayudará a hacer realidad la visión del presidente Milei”

  4. Se conocieron las causas de la muerte de la joven asesinada en Entre Ríos
    4

    El crimen de Daiana Mendieta: se conocieron las causas de la muerte de la joven asesinada en Entre Ríos

Cargando banners ...