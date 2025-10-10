EE.UU. crea una nueva fuerza antidroga en su Comando Sur: jefe del Pentágono

10 oct (Reuters) - El Departamento de Defensa de Estados Unidos está implementando una nueva fuerza conjunta antinarcóticos en la zona de responsabilidad del Comando Sur, donde el país ha estado atacando barcos que supuestamente transportan drogas, dijo el viernes el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) es el comando de combate del ejército estadounidense que abarca 31 países de América del Sur, América Central y el Caribe.

"El mensaje es claro: si trafican con drogas hacia nuestras costas, les detendremos en seco", dijo Hegseth en X. (Reporte de Bhargav Acharya e Ismail Shakil. Edición en español de Daniela Desantis)