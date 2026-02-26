EEUU: Crece la alarma por el estado mental de Trump, según encuestas

Según informó CNN, encuestas recientes reflejan un incremento sostenido de los temores sobre el estado cognitivo del mandatario y su aptitud para ejercer el cargo durante un nuevo mandato completo.

Una encuesta realizada por Ipsos señala que el 61% de los entrevistados considera que Trump se ha vuelto "más inestable", un dato que evidencia un cambio significativo en la percepción pública respecto del líder republicano.

El debate sobre la edad y la salud mental había marcado profundamente la última campaña presidencial estadounidense, contribuyendo a la salida de Joe Biden tras crecientes cuestionamientos sobre su desempeño público.

Analistas políticos destacan ahora un "efecto rebote", ya que las mismas preocupaciones que afectaron al exmandatario demócrata comienzan a impactar también sobre Trump, uno de los presidentes de mayor edad en la historia del país.

Diversos episodios recientes —incluyendo confusiones en discursos, errores en referencias geopolíticas y declaraciones contradictorias durante actos públicos— alimentaron el debate mediático y político sobre la estabilidad del mandatario.

Aliados de Trump rechazaron las críticas y acusaron a los medios de comunicación de impulsar ataques políticos destinados a debilitar su liderazgo.

El entorno del presidente sostiene que mantiene una agenda pública intensa y que su desempeño demuestra plena capacidad para ejercer funciones ejecutivas, descartando cualquier preocupación médica relevante.

Hasta el momento, la Casa Blanca no anunció nuevas evaluaciones clínicas, aunque funcionarios recuerdan que los exámenes médicos oficiales previos lo declararon apto para el cargo.

El estado físico y mental de los líderes se convirtió en uno de los ejes más sensibles del debate político en Estados Unidos, en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y decisiones estratégicas de alto impacto.

Los nuevos datos citados por CNN podrían reabrir una discusión que atraviesa transversalmente al electorado estadounidense y que ya influyó decisivamente en el último ciclo electoral (ANSA).