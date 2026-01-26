EEUU cree que desarme de Hamás va acompañado de algún tipo de amnistía, dice funcionario

WASHINGTON, 26 ene (Reuters) -

Estados Unidos cree que un desarme de los militantes de Hamás en Gaza va acompañado de algún tipo de amnistía para el grupo palestino, declaró el lunes un funcionario de Washington.

La fuente, que habló con la prensa bajo condición de anonimato, se refirió al tema con motivo de la devolución de los restos del último rehén israelí retenido por Hamás.

Israel y Estados Unidos están presionando a Hamás para que se desarme como parte de un plan en el que Gaza será reconstruida.

El funcionario afirmó que Washington confía en que Hamás se desarme.

"Estamos escuchando a mucha de su gente hablar sobre el desarme. Creemos que lo harán. Si no se desarman, habrán incumplido el acuerdo. Creemos que el desarme viene acompañado de algún tipo de amnistía y, sinceramente, pensamos que tenemos un programa muy, muy bueno para desarmarse", dijo el funcionario.

La embajada israelí en Washington no respondió de inmediato a una pregunta sobre si Israel aceptaría una amnistía para los miembros de Hamás si entregan sus armas.

Según el plan de 20 puntos para Gaza del presidente Donald Trump, una vez devueltos todos los rehenes, los miembros de Hamás que se comprometan a una coexistencia pacífica y a retirar sus armas recibirán una amnistía.

A los miembros de Hamás que deseen abandonar Gaza se les proporcionará un pasaje seguro a los países de acogida, de acuerdo al plan.

El Ejército israelí declaró el lunes que los restos del último rehén que quedaba en Gaza -el agente de policía Ran Gvili, que permaneció secuestrado más de 840 días- han sido identificados y serán devueltos para su entierro. (Reporte de Steve Holland, Daphne Psaledakis y Matt Spetalnick, editado en español por Javier Leira)