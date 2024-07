EEUU cree que hay una "oportunidad" de alto el fuego entre Israel y Hamás pese a "algunas discrepancias"

El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha asegurado que aún existe una "oportunidad" de alto el fuego entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza a pesar de "algunas discrepancias" en el marco de la propuesta presentada por el presidente estadounidense, Joe Biden.

"Aún existen algunas discrepancias en las posiciones de ambas partes, pero no habríamos enviado un equipo allí si no pensáramos que tenemos una oportunidad. Y vamos a hacer todo lo que podamos para ver si podemos conseguir este acuerdo de alto el fuego. ¿Dentro de unos días? No podría dar una fecha", ha expresado Kirby durante una rueda de prensa.

En ese sentido, ha asegurado que actualmente hay un equipo negociador en El Cairo, la capital de Egipto, compuesto por el asesor de la Casa Blanca para Oriente Próximo, Brett McGurk, y el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), William Burns, entre otros, quienes se están reuniendo con sus homólogo egipcios, israelíes y jordanos.

Además, el Departamento de Estado estadounidense ha confirmado que la subsecretaria de Estado para Asuntos de Oriente Próximo, Barbara Leaf, viajará a Emiratos Árabes Unidos (EAU), Qatar, Egipto, Jordania, Israel, Cisjordania e Italia entre el 8 y el 14 de julio para reunirse con diferentes diplomáticos de cara a lograr un acuerdo de alto el fuego.

"(Leaf) se reunirá con funcionarios gubernamentales para tratar la continuación de los esfuerzos diplomáticos encaminados a lograr un acuerdo de alto el fuego, conseguir la liberación de todos los rehenes y garantizar la distribución de ayuda humanitaria en toda Gaza. También mantendrá nuevas conversaciones sobre el periodo posterior al conflicto, de modo que se construya una paz y una seguridad duraderas", reza el comunicado.

El plan presentado por Biden está dividido en tres fases: la primera plantea el intercambio de rehenes por presos y un alto el fuego a corto plazo, mientras que la segunda prevé un "cese permanente de las hostilidades" y la retirada total de las fuerzas militares israelíes de Gaza. La tercera y última fase incluye un plan de reconstrucción de la Franja de varios años de duración.

La principal diferencia que impide que ambas partes lleguen a un acuerdo, según declaraciones públicas tanto de Hamás como de Israel, es lo que respecta al fin de los combates, pues el Gobierno israelí pretende continuar con su ofensiva en Gaza tras una tregua temporal para acabar con el grupo palestino, mientras que este pide el final de la guerra.

