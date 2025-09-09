EEUU creó 911.000 empleos menos de lo anunciado inicialmente y despeja la bajada de tipos de la Fed

MADRID, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -

Estados Unidos creó 911.000 puestos de trabajo menos de los anunciados en los doce meses anteriores a marzo de 2025, en lo que apuntaría a una desaceleración del mercado laboral no detectada hasta ahora por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

Según se desprende de una nota de prensa publicada este martes, la revisión a la baja de cerca de un millón de empleos no agrícolas supone la eliminación del 0,6% del total a nivel nacional, muy superior a la media del 0,2% de las actualizaciones realizadas en los últimos diez años.

La agencia gubernamental ha explicado que el fallo estriba en el diferente cálculo de dos de las métricas utilizadas para el conteo de empleos, que son independientes la una de la otra.

El pasado agosto, el presidente Donald Trump relevó a la responsable de la BLS, Erika McEntarfer, aduciendo, sin pruebas, que estaba adulterando con fines políticos los informes de la institución.

Trump nominó como sucesor a un economista afín procedente de la organización conservadora The Heritage Foundation.

En cualquier caso, este decalaje entre empleos contabilizados y creados no hace sino apuntalar aún más la apuesta de los mercados por una rebaja de tipos de interés el próximo 17 de septiembre.