EEUU: crisis política y tensión migratoria sacuden a Minnesota en año electoral

A pocos días de comenzado el año, el gobernador demócrata Tim Walz anunció de manera sorpresiva que no buscará un tercer mandato, al señalar la necesidad de concentrarse en un creciente escándalo de fraude vinculado a programas de asistencia social.

La decisión generó un fuerte impacto político en el estado.

Menos de 48 horas después, una mujer de 37 años murió tras recibir un disparo de un agente del Immigration and Customs Enforcement (ICE) en Minneapolis, un episodio que desató protestas, duras reacciones del Partido Demócrata y el envío de más personal federal como parte del endurecimiento de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.

Esta combinación de crisis política y tensión social reconfiguró el tablero en Minnesota, donde en 2026 estarán en juego dos cargos estatales clave. Además de la salida de Walz, la senadora demócrata Tina Smith también anunció que no buscará la reelección.

Los republicanos no ganan una elección estatal en Minnesota desde hace más de 20 años, pero consideran que el actual contexto podría abrir una oportunidad inédita. El foco está puesto en la investigación federal por fraude vinculada al caso Feeding Our Future, un presunto esquema de US$ 250 millones que involucra a organizaciones sin fines de lucro y que derivó en decenas de imputaciones en 2022, durante la administración de Joe Biden.

"El escándalo claramente le da un impulso a los republicanos y pone varias carreras en juego", afirmó Alex Plechash, presidente del Partido Republicano de Minnesota. Según sostuvo, el caso permite instalar un relato más amplio sobre "fraude y abuso" bajo administraciones demócratas.

En los últimos meses, figuras conservadoras y aliados de Trump amplificaron acusaciones adicionales —no todas verificadas— y el propio mandatario utilizó el caso para reforzar su discurso contra la inmigración, con comentarios críticos hacia sectores de la comunidad somalí del estado.

Pese al optimismo republicano, los analistas advierten sobre riesgos políticos. Las tácticas migratorias de línea dura en ciudades gobernadas por demócratas, como Minneapolis, cuentan con el respaldo de la base republicana, pero podrían generar rechazo en el electorado moderado. Además, el Partido Republicano ha tenido dificultades para presentar candidatos competitivos a nivel estatal en los últimos ciclos.

Aun así, la carrera por la gobernación ya atrae a más de una docena de aspirantes republicanos, entre ellos el ex senador estatal Scott Jensen, derrotado por Walz en 2022, y la presidenta de la Cámara estatal Lisa Demuth. También compite Mike Lindell, empresario y aliado histórico de Trump, conocido por difundir teorías conspirativas sobre las elecciones de 2020.

(ANSA).